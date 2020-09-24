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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/24 07:49 م بتوقيت أبوظبي

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أن معاهدة السلام مع إسرائيل كان رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل.

وخلال كلمته أمام الأمم المتحدة، الخميس، قال إن الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل جاء انطلاقا من الحرص على أمن واستقرار المنطقة وتكريس نهج الانفتاح والتعايش.

وأضاف: "الإمارات أقدمت على خطوة شجاعة وموفقة بالتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل".

ودعا إلى تكثيف الجهود لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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وأشاد بجهود ومصر في إرساء دعائم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مثمناً مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، وضرورة منح الأمل لشعب هذا البلد لمواجهة وصد التدخلات الخارجية.

وفيما يتعلق بأزمة ، قال العاهل البحريني: "العالم يشهد الآن ظروفا صعبا وتداعيات قاسية جراء انتشار جائحة الفيروس".

وتابع: "حرصنا على منذ اللحظات الأولى من انتشار فيروس كورونا على التنسيق مع دول العالم ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة هذه الجائحة".

والثلاثاء، انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية الـ75، حيث إشادات واسعة بسلام الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وعقدت أعمال الجمعية افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا، حيث دعا خلالها الأمين العام إلى مزيد من التعددية الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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