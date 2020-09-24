الجماهير "الحاضر الغائب" في ديربي الوداد والرجاء

سيكون "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، مسرحا لمواجهة قمة جديدة يستضيف فيها الوداد غريمه التقليدي الرجاء، ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري المغربي، يوم الخميس.

ويحتل "وداد الأمة" المركز الثاني في جدول الترتيب العام للدوري المغربي برصيد 47 نقطة، على بعد نقطة وحيدة من جاره الرجاء، قبل 6 جولات من نهاية الدوري المحلي.



وسيقام ديربي المغرب في ظروف استثنائية بحكم أزمة فيروس كورونا، حيث ستتغيب جماهير الفريقين عكس ما كان عليه الحال في مباراة الذهاب التي حسمها الرجاء بهدف دون رد.

وتبعا لذلك، ستحرم الجماهير العربية العريضة من إبداعات مناصري الوداد والرجاء الذين صنعوا الفرجة في السنوات الأخيرة بفضل لوحات "تيفو" خارقة للعادة.

وخطف جماهير الناديين أنظار وسائل الإعلام العالمية على مدار السنوات الماضية، بفضل الألعاب النارية والدخلات المميزة قبل وأثناء المباريات التي تجمع بينهما.