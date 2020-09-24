أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على عدة أشخاص، وكيانات إيرانية لانتهاكهات جسيمة لحقوق الإنسان.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي، ومحمد سلطاني، والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل آباد، وأرومية ووكيل اباد".

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وفي وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إليوت أبرامز، إن "العقوبات الجديدة ستشمل قاضيا حكم بإعدام المصارع نويد أفكاري".

وأدى تنفيذ حكم إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (27 عاما) بزعم التورط في القتل العمد لعنصر أمني خلال احتجاجات شعبية في صيف عام 2018، إلى موجة غضب عالمي زادت من عزلة طهران.

ودعا مسؤولون ومنظمات سياسية من دول مختلفة بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الرياضية الدولية في بداية الأمر إلى إلغاء الحكم الذي وصفوه بـ "اللاإنساني" بسبب انتزاع اعترافات قسرية من أفكاري.