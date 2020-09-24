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ملك البحرين: السلام مع إسرائيل ضمان لمستقبل أفضل للمنطقة

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.ألقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلمة المملكة أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تمسك الممكلة واحترامها لالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة واستقرار النظام الدولي واستمرار دوره في تحقيق السلم العام.

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وتابع: "انطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة ، وتجسيدا لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع ، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل، في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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