ملك البحرين: السلام مع إسرائيل ضمان لمستقبل أفضل للمنطقة

.ألقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلمة المملكة أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تمسك الممكلة واحترامها لالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة واستقرار النظام الدولي واستمرار دوره في تحقيق السلم العام.

بلير: معاهدات السلام مع إسرائيل تقود لاتفاق مع الفلسطينيين

وتابع: "انطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة ، وتجسيدا لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع ، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل، في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعا".