ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الجمعة، أن هناك مخاوف على صحة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل بسجون قطر.

ووجهت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال آل ثاني، نداء للأمم المتحدة للإفراج عن زوجها.

وقال المحامي الأمريكي للشيخ طلال، مارك سوموس، إن موكله معتقل لدوافع سياسية وليس مالية كما تدعي الدوحة.

Advertisements

وأضاف أن اعتقال قطر للشيخ طلال آل ثاني يناقض محاولتها الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية، مناشدا الأمم المتحدة الضغط على الدوحة للإفراج عن الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في سجونها.

وأشارت شبكة "فوكس نيوز" إلى أن منظمة حقوقية أكدت أن القضاء القطري غير مستقل، وأمير الدوحة يفرض سيطرته عليه.

والإثنين الماضي، ناشدت أسماء أريان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضغط على السلطات القطرية، لإطلاق سراح زوجها الشيخ طلال آل ثاني المعتقل بسجون الحمدين، بعد تدهور صحته.

قضية الشيخ طلال، هي إحدى سوءات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يسعى جاهدا لإظهار بلاده غير الديمقراطية كدولة حديثة لا تدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الاستغلال القسري للعمال، ولا تمارس انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، في وقت تستعد فيه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.