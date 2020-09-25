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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الجمعة 2020/9/25 02:31 م بتوقيت أبوظبي

أصيب 4 أشخاص بجروح، الجمعة، جراء هجوم بسكين في الدائرة 11 بقلب العاصمة الفرنسية باريس، غير بعيد من المكاتب القديمة لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة.

ووفق إعلام محلي، فإن من بين المصابين اثنان في حالة حرجة.

ولاذ منفذ الهجوم بالفرار باتجاه محطة الميترو، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن ثان مشتبه به.

فيما أوصت مديرية الأمن بباريس، في تغريدة عبر تويتر، المواطنين بتجنب مكان الحادثة.

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وتحدث إعلام محلي عن العثور عن طرد مشبوه قرب المكاتب القديمة للصحيفة.

ووصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى مكان الحادث، ومن المنتظر أن يلتحق به رئيس الوزراء جان كاستيكس.

وحتى الساعة (10.51) بتوقيت جرينتش، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي حول ملابسات الحادثة ودوافعها.

 وبحسب المصادر نفسها، يتزامن الهجوم مع محاكمة متهمهين بتنفيذ الهجوم الدامي الذي استهدف الصحيفة قبل 5 سنوات.

وفي يناير /كانون ثان 2015، استهدفت صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، بهجوم إرهابي نفذه ثلاثة مسلحين مجهولين، وراح ضحيته 12 شخصا من بينهم أربعة رسامين معروفين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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