مجتمع دوت الخليج الإخبارية - وكالات الجمعة 2020/9/25 05:05 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/9/25 05:05 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود. وجاء في بيان للديوان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى عليه اليوم الجمعة في مدينة الرياض.

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