سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، في التعاملات المبكرة من صباح الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بواقع 10 جنيهات عن إغلاق أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار الأمريكي لدى بنك السودان المركزي، عند مستوى 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ويعاني السودان من تدهور في الأوضاع الاقتصادية بعدما تخطى معدل التضخم في البلاد 166% خلال أغسطس/آب الماضي، وارتفعت فاتورة الدين العام لتبلغ 60 مليار دولار، وسط محاولات حكومية لخفض فاتورة الدعم وتعويم الجنيه السوداني ضمن خطة إصلاح اقتصادي متوسطة المدى.

وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الانتقالية في السودان حزمة مساعدات تفوق 5 مليارات دولار، بحسب مصادر حكومية رفضت ذكر اسمها.

كما أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف.

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وسجل سعر صرف الدولار في السوق السودانية الموازية غير الرسمية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، 225 جنيها سودانيا، مقابل 235 جنيها عن إغلاق تعاملات أمس الخميس.

سعر اليورو والإسترليني

تراج سعر صرف اليورو الأوروبي في سوق السودان السوداء، ليسجل 265 جنيها مقابل 277 جنيها في ختام تعاملات الخميس، بينما سجل سعره الرسمي لدى بنك السودان المركزي 64.11 جنيه للشراء، و64.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق السودانية السوداء عن مستوى 285 جنيها ليتراجع بنحو 15 جنيها عن سعر إغلاق أمس عند مستوى 300 جنيه، وفيما يتعلق بالسعر الرسمي لدى البنوك سجل 69.92 جنيه للشراء، و70.27 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر صرف الريال السعودي في السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 56 جنيها، وجاء سعره الرسمي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية السوداء عند 58 جنيه، وعن السعر الرسمي استقر عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية فسجل 680 جنيها، فيما جاء السعر الرسمي لدى بنك السودان المركزي عند 178.80 جنيه للشراء، و179.69 جنيه للبيع.