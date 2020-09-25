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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الجمعة 2020/9/25 07:30 م بتوقيت أبوظبي

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، أن "تركيا تقابل عروض الحوار والدبلوماسية بالتصعيد وتهديد الأمن الإقليمي". 

وقال ميتسوتاكيس، في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "تركيا تهدد الأمن في شرق المتوسط، ولا ينبغي السماح لها بالاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة".

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أن "اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل فتحت آفاقًا جديدة للاستقرار في المنطقة".

وحول جائحة ، قال: "علينا أن نتعلم التعايش مع جائحة كورونا حتى نجد لقاحًا للفيروس".

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وزادت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بين تركيا واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.


وتحتج اليونان على أعمال التنقيب التركية في المنطقة، وتصفها بأنها غير مشروعة، بدعوى أنها "تجري في مياهها الإقليمية"، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن "لغة العقوبات والتهديدات" لن تردع أنقرة.

ووضعت أوروبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام اختبار صعب، الأربعاء، بعد العربدة التي يمارسها الأخير في منطقة شرق المتوسط، عبر التنقيب غير القانوني عن مصادر الطاقة التقليدية في المياه الإقليمية لقبرص واليونان.

ومساء الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها أبلغت الرئيس التركي أردوغان بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات في حالة رفض أنقرة وقف تحركاتها غير القانونية في شرق المتوسط، وسحب سفن التنقيب إلى المياه الإقليمية التركية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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