سياسة دوت الخليج الإخبارية الجمعة 2020/9/25 09:26 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/9/25 09:26 م بتوقيت أبوظبي

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: نأمل أن توفر الأجواء الإيجابية بعد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين الفرصة لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين



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