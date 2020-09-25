دوت الخليج الإخباريةالجمعة 2020/9/25 11:10 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، مقتل 22 شخصا في تحطم طائرة عسكرية قرب مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد.
وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية، بيانا جاء فيه، أن "طائرة نقل عسكرية ضخمة تحطمت قرب مطار خاركيف، وكان على متنها طلاب من جامعة خاركيف الجوية".
وأضاف البيان: "أن الطائرة التي تحطمت مساء الجمعة خلال عملية الهبوط، كانت من طراز "إيه إن-26" وتابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك.
وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقطه أحد السكان المحليين احتراق الطائرة بعد اصطدامها بالأرض.
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