هكذا احتفلت قطر باليوم الوطني الـ90 للسعودية

هذا مقطع من خطاب أمير قطر المسجل منذ أيام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. يتحدث فيه عن احترام الدول ورفض التدخل في شؤونها.
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لم يمض يومان على خطاب أمير قطر، وبينما تحتفل المملكة وكل محبيها بذكرى ميلادها التسعين، كانت قنواته المالية تدعم وذراعه الإعلامية تروج لإنشاء حزب سعودي معارض خارج المملكة.
الحزب المزعوم المكون من أربعة أشخاص باسم "التجمع الوطني" السعودي، والمؤسس في لندن عاصمة الضباب والمعارضات العميلة، لم تأخذه وسيلة إعلامية على محمل الجد، ولكنه وجد مساحة مفتوحة من البث على قناة الجزيرة.
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يستمر النظام القطري في التذاكي، ويظن أنه يخدع الناس عندما يعلن موقفا ويمارس نقيضه.. فيصنع الأزمات لنفسه أولا.. متوهما أنه يصنعها للآخرين.
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