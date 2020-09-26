رياض محرز يختار "القائد المثالي" لمانشستر سيتي

أثار رحيل البلجيكي فينسنت كومباني ثم البرازيلي فيرناندينيو والإسباني ديفيد سيلفا عن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، المخاوف لدى جماهير الفريق السماوي، بشأن غياب القائد الحقيقي داخل غرف خلع الملابس في الفترة المقبلة.



وفي الموسم الماضي، تبادل شارة القيادة العديد من اللاعبين، على رأسهم سيلفا وفيرناندينيو والبلجيكي كيفين دي بروين والأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

لكن الجزائري رياض محرز لاعب الفريق يؤمن أن السيتي لا يعاني إطلاقا من أي أزمة تتعلق بالقائد المناسب لإدارة غرفة خلع الملابس في السنوات المقبلة.

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وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع "مانشستر إيفننج نيوز": "من الواضح أن دي بروين وكذلك (كايل) ووكر بالإضافة إلى رحيم سترلينج، هم الأنسب لتلك المهمة".





وفسر بقوله: "هذا الثلاثي ربما هم الأقدم بين كافة لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي"، لكن محرز ربما تناسى وجود أجويرو المحترف بين صفوف السيتي منذ عام 2011.

وعن دي بروين، قال محرز: "هو لاعب كبير للغاية بالنسبة لنا، والعالم كله يعرف جيدا حجم إمكانياته.. هو يصنع الفارق في كل مباراة بشكل ملحوظ".