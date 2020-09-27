أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 26 سبتمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، بالتوازي مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 224.60 ريال (59.88 دولار) مقابل 226.11 ريال (60.29 دولار) أمس.

وسجل سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة 196.53 ريال (52.39 دولار)، مقابل 197.85 ريال (52.75 دولار) أمس.

وسجل سعر الذهب عيار (18) نحو 168.46 ريال (44.91 دولار) مقابل 169.59 ريال (45.22 دولار) أمس.

سعر الأوقية

سجل سعر أوقية الذهب 6985 ريالا (1862 دولارا) مقابل 7032 ريالا (1875 دولارا) أمس.

Advertisements

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1572 ريالا (419.15 دولار) مقابل 1583 ريالا (422.04 دولار) أمس.

أسعار الذهب عالميا

نزل الذهب عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة، قرب قاع أكثر من شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ اتجه المستثمرون إلى الدولار للاحتماء من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادمة لدعم الاقتصاد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1864.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.6% إلى 1866.30 دولار للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي، فالذهب متراجع بنحو 4.4%، وهي أعلى نسبة في 6 أسابيع على الأقل، إذ يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل/نيسان.

وارتفاع الدولار يزيد تكلفة السلع المسعرة به، مثل الذهب، بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.