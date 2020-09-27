أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، مسيرة الهبوط على نحو طفيف، وسط موجة هبوط تعصف بالمعدن الثمين في الأسواق العالمية.



وهبط سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 224.49 ريال (59.86 دولار) مقابل 224.60 ريال (59.88 دولار) أمس.

وسجل سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة 196.43 ريال (52.38 دولار)، مقابل 196.53 ريال (52.39 دولار) خلال تعاملات صباح الأمس.

كما نزل سعر الذهب عيار (18) ليسجل 168.37 ريال (44.90 دولار) مقابل 168.46 ريال (44.91 دولار) أمس.

سعر الأوقية

سجل سعر أوقية الذهب 6982.50 ريال (1861.48 دولار) مقابل 6985 ريالا (1862 دولارا) أمس.

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وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1571.45 ريال (419.05 دولار) مقابل 1572 ريالا (419.15 دولار) أمس.

أسعار الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم الجمعة -آخر جلسات الأسبوع- بعد جلسة متقلبة على تراجع، ليسجل المعدن الأصفر أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس/آذار بفقدان 96 دولاراً من قيمته.

وتعرض الملاذ الآمن لضغوط هبوطية بفعل قوة الدولار الأمريكي الذي استفاد من تدافع المستثمرين على حيازته كملاذ آمن وسط المخاوف من موجة ثانية للوباء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية بنحو 0.3% يوم الجمعة، ليصل إلى 94.653 نقطة.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.6% ما يعادل 10.60 دولار ليهبط عند 1866.30 دولار للأوقية.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، سجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 4.9% (95.80 دولار) وهي أكبر وتيرة هبوط أسبوعي منذ منتصف مارس/آذار الماضي.