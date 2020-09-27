سياسة دوت الخليج الإخبارية الأحد 2020/9/27 03:59 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/9/27 03:59 م بتوقيت أبوظبي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة تم إطلاقها صوب السعودية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية. وأضاف أن المسيرة المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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