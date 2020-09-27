أعلنت أذربيجان، الأحد، السيطرة على منطقة استراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ الواقع داخل حدودها لكن يديره منحدرون من أصل أرميني.

كما أعلن مكتب الإدعاء العام في أذربيجان، مقتل خمسة من عائلة واحدة في قصف للقوات الأرمينية ، وذلك في أول ضحايا مدنيين من باكو في أحدث موجة من العنف بسبب إقليم ناجورنو قره باغ الانفصالي.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان حكمت حاجييف، مساعد رئيس أذربيجان، أن برلمان بلاده صادق على تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد وفرض حظر التجول اليوم الأحد، وسط مخاوف من حرب شاملة مع أرمينيا.

كما جاء عقب اندلاع اشتباكات، صباح اليوم الأحد، بين قوات أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناجورنو قره باغ، الواقع داخل أذربيجان ولكن يديره منحدرون من أصل أرميني.



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وكان إقليم ناجورنو قره باغ أعلن مقتل 16 من جنوده وإصابة ما يزيد على 100 في اشتباكات مع قوات أذربيجان.

وأثارت الاشتباكات مخاوف بشأن عدم الاستقرار في جنوب القوقاز، وهو ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.



من جهته، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيا إن بلاده تضمن أمن واستقلال إقليم ناغورني قره باغ، كما ستبذل مساعيها لتأمين حدودها وحماية حرياتها واستقلالها.

ودخلت تركيا على خط الأزمة بإذكاء النار بين البلدين، حيث وجهت انتقادات حادة، في وقت سابق اليوم الأحد، لأرمينيا بعد وقوع اشتباكات هذا الصباح بين قوات البلدين.

وتمادت تركيا في نفخ النار بين الأزمة المشتعلة بين أرمينيا وأذربيجان، قائلة إن أرمينيا عقبة أمام السلام وتعهدت بمواصلة دعم أذربيجان.