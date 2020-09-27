دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/9/27 07:58 م بتوقيت أبوظبي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، أن مقاتلاته دمرت منظومة دفاع جوي من نوع "سام -٦" تابعة لمليشيا الحوثية في صنعاء.
وأكد التحالف، في بيان له، أن "الاستخدام البدائي والعشوائي لمنظومات الدفاع الجوي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران يهدد خطوط الملاحة الجوية وطائرات الإغاثة في اليمن".
وشدد التحالف على التزامه "بمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على القدرات والأسلحة النوعية التي تهدد الملاحه الجوية".
ومرارا أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن استمرار هذه المحاولات يثبت خطر هذه المليشيا ومن يقف خلفها على الأمنين الإقليمي والدولي.
ولفت، إلى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات والوسائل لحفظ الأمن والاستقرار، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
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