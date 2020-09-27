في أعنف هجوم فرنسي على مليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، الأحد، إن "حزب الله يعطي لنفسه أكبر من حجمه".

وأضاف ماكرون، خلال أول رد فعل من الرئاسة الفرنسية بعد اعتذار رئيس الحكومة البنانية المكلف مصطفي أديب عن مهامه، أنه" حزب الله وأمل لا يرغبان في تقديم أي تنازلات أو احترام أي التزامات ".



كما هاجم ماكرون الطبقة السياسة في لبنان، قائلا :"إن هناك طبقة سياسية فاسدة تمارس الإرهاب على الشعب اللبناني".

وتابع أن" القوى السياسية اللبنانية لم تلتزم أمام باريس والمجمتع الدولي بتشكيل الحكومة".

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وجدد الرئيس الفرنسي إدانته لأفعال الطبقة السياسية في لبنان، مطالبا بضرورة كشف نتائج التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن مصطفي أديب، أمس السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة تعيد البلاد إلى نطقة الصفر.

وقال أديب، في مؤتمر صحفي له، إن التوافق الذي قبل على أساسه مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية لم يعد موجوداً، في إشارة لتمسك الثنائي الشيعي بتسمية وزير المالية والوزراء الشيعة، بما يتعارض مع المبادرة الفرنسية.

وأضاف: "أبلغت جميع الكتل السياسية اللبنانية أني لست بصدد اقتراح أي أسماء تشكل استفزازًا لأي طرف مهما بلغت كفاءتها".

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان تعبر عن نية صادقة ويجب أن تستمر.