أعلنت السلطات المالية، اليوم الأحد، تعيين مختار وان وزير الخارجية السابق رئيسا للحكومة الانتقالية.

ومن شأن تلك الخطوة السماح برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان العقيد عصيمي غوتا، رئيس المجلس العسكري في مالي، تعيين وزير الدفاع الأسبق با نداو، رئيسا انتقاليا للبلاد.

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وتعهد الرئيس المالي المؤقت بتسليم السلطة خلال 18 شهرا.

كما أدى "آسيمي جويتا" اليمين كنائب للرئيس المالي المؤقت الجديد "نداو".

وخلال الشهر الجاري، أعلن المجلس العسكري في مالي الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.