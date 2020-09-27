رحب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة اليمنية ستطلق سراح 681 شخصًا.

وأضاف أن اتفاق تبادل الأسرى هو امتداد لاتفاق ستوكهولم، مؤكدا أن ملف تبادل الأسرى إنساني بحت.

وكشف المتحدث غن إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا ضمن اتفاق تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الهدف من مبادرات تبادل الأسرى بناء أرضية صلبة لليمنيين للحوار والوصول لحل سياسي.

وأوضح أن التحالف يعمل على إطلاق الأسرى والمحتجزين كافة، حيث تنظر قيادة التحالف لاتفاق الأسرى بإيجايبة وتعتبره محاولة لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

ولفت غلى أن اتفاق تبادل الأسرى يأتي برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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وقال المالكي إن قوات التحالف ننفذ عمليات قتالية ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن وألقت القبض على العديد من قياداتهم.

وأعلن المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن جريفيث، في وقت سابق اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل ١٠٨١ أسيرا من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.

وأوضح المسؤول الأممي في بيان أن الاتفاق -الذي جاء في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا- سيسهم في بناء الثقة بين الجانبين للتوصل إلى السلام.

وأضاف أن الجانبين جددا التزامهما بموجب اتفاق ستوكهولم لعام ٢٠١٨ بالإفراج عن جميع الأسرى والمفقودين والمعتقلين والمختفين قسريا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع جديد لتنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمان الذي عُقد في فبراير/شباط الماضي، مع بذل الجهود للإفراج عن المزيد من الأسرى بمن فيهم الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي وفقا لاتفاق ستوكهولم .

وتضم اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى وفودا من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي، ومكتب المبعوث الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر .