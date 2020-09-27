تُوج فريق الاتحاد المنستيري بطلا لكأس تونس للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على الترجي 2-0 في المباراة النهائية.

هدف الاتحاد المنستيري الأول سجله الجزائري عبدالقادر بدران، مدافع الترجي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وحاول لاعبو الترجي تعديل النتيجة، قبل أن ينجح الاتحاد المنستيري في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه ياسين العمري في الدقيقة 82.

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وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتوج فيها فريق الاتحاد المنستيري بالبطولة، بعدما وصل للنهائي مرة وحيدة موسم 2008-2009 قبل الهزيمة.

في المقابل، باتت هذه المرة هي العاشرة التي يتعرض فيها الترجي للهزيمة في المباراة النهائية من بطولة كأس تونس.

ومع ذلك، يبقى الترجي أكثر الفرق حصولا على لقب كأس تونس برصيد 15 لقبا، متفوقا على الإفريقي الذي حصد 13 لقبا، والنجم الساحلي الذي حصد 10 ألقاب.