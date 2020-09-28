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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الإثنين 2020/9/28 02:36 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت ، الإثنين، أن قمة قادة مجموعة العشرين ستنعقد يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل افتراضيًا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن "القمة ستنعقد افتراضيا بموعدها المحدد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود". 

وأوضحت أن "القمة تعقد في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة (كوفيد 19) حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس:آذار الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مائة اجتماع".

وأوضحت أن "دول مجموعة العشرين قادت جهودًا دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية".

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وأشارت إلى أن "دول مجموعة العشرين ستركز  خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل".

كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة، وفق المصدر ذاته.

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض "تاريخية"، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المئة من التجارة العالمية.

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