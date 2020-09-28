سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه، منتصف تعاملات اليوم، الأحد، لدى غالبية البنوك وشركات الصرافة، ولم يحدث سوى تغيرات طفيفة، وسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التداول 4 أسعار مختلفة لصرف الدولار في تعاملات اليوم، وجاء الفرق بين أقل وأكبر سعر بنحو 4 قروش.

وجاء سعر صرف الدولار بحسب شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.69 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

ويوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19".



ووفقا للقرار، يصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%.

ويتوقع البنك المركزي أن يبقى التضخم عند النطاق الأدنى الذي يستهدفه وهو 6% إلى 12%، وفقا للبيان الصادرر عنه.

قال البنك المركزي في بيانه إن "خفض أسعار العائد الأساسية يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي"، مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر خلال أغسطس/ آب الماضي ليسجل 3.4%.

وأضاف "المركزي" أن "البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2020/2019".

ويوحي قرار التحرك نحو التيسير النقدي بأن البنك المركزي ليس قلقا حيال نزوح رأس المال على المدى القصير، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن المحلل الاقتصادي في أرقام نعمان خالد.

وقالت بلتون المالية في مذكرة بحثية يوم الخميس إن السيولة الأجنبية "مستقرة نسبيا".

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 11% على عكس التوقعات، مما ساعد في دعم السيولة الأجنبية رغم انخفاض عائدات السياحة والصادرات.

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ولكن هل القرار يستهدف وقف صعود الجنيه؟، كتب محلل مؤسسة كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانتون أن "البنك المركزي يريد أن يقاوم الارتفاع الأخير للجنيه المصري"، مشيرا إلى ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنسبة 1% منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك.

أقل سعر للدولار



أظهرت شاشات التداول لدى بنك قناة السويس، أقل سعر صرف للدولار اليوم الأحد، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

تلاه أقل سعر في بنوك: الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



السعر المهيمن في 15 بنكا

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي لدى 15 بنكا عاملا في مصر مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، وهي: كريدي إجريكول، والتنمية الصناعية، والمصري لتنمية الصادرات، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، والأهلي الكويتي- مصر، والمصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، وعودة، والأهلي اليوناني، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وبلوم مصر، ومصر إيران للتنمية.

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدولار في السوق المصرية عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي على شاشات البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الأحد، مستوى 18.23 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، مستوى 19.92 جنيه للشراء، و20.23 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية، صباح الأحد، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في السوق الرسمية 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى 48.80 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.