لليوم الثاني على التوالي، لم تهدأ جبهة الحدود المشتعلة بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ مواجهات بين الطرفين منذ أربع سنوات.

مواجهات دامية أسفرت في يومها الثاني عن مقتل 32 مسلحا أرمينيا، في منطقة "قرع باغ" المتنازع عليها بين باكو ويريفان، وسط تبادل للاتهامات حول الطرف المتسبب باندلاع الاشتباكات.