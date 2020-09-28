هداف الدوري الإنجليزي.. فاردي يستعيد الصدارة بهاتريك تاريخي

انتزع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الصدارة في الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

فاردي يشارك أساسيا مع ليستر سيتي خلال مواجهة مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

السيتي تقدم في البداية عن طريق لاعبه الجزائري رياض محرز في الدقيقة الرابعة، ليكون أول أهدافه في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة 37، نجح فاردي في تعديل النتيجة، بعدما سدد ركلة جزاء بشباك داخل شباك الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس.

ونجح المهاجم الإنجليزي في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه ليستر سيتي في الدقيقة 54 بشكل رائع، قبل أن يضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد 4 دقائق.

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وبات فاردي أول لاعب يسجل هاتريك في فريق يدربه مانشستر سيتي ببطولة الدوري.

الهدف كان الخامس الذي يسجله فاردي خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل صدارة الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

وعاجل الإنجليزي نظيره دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، برصيد 5 أهداف لكل منهما، بينما تفوق بفارق هدف على سون هيونج مين، نجم توتنهام، الذي يحتل المركز الثاني.



يُذكر أن فاردي حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.