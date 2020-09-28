"الفار" يحرم توتنهام من مواصلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي

خطف نيوكاسل تعادلا قاتلا أمام مضيفه توتنهام، بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع "السبيرز" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز السابع مؤقتا، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 4 نقاط أيضا في المرتبة التاسعة بشكل مؤقت لحين إنتهاء جميع مواجهات الجولة.

ورغم تقدم توتنهام بفضل الهدف الذي سجله الجناح البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 25 من تمريرة حاسمة لهاري كين، إلا أنه فشل في الحفاظ على فوزه، بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو ومنحت ركلة جزاء لنيوكاسل في الدقيقة 93، نفذها كاليوم ويلسون بنجاح

ويعد هذا أول هدف يسجله مورا مع توتنهام في البريمييرليج منذ آخر مرة زار فيها شباك المنافسين بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

فضلا عن ذلك، فإن كين رفع عدد الأهداف التي صنعها خلال هذا الموسم من البريمييرليج إلى 5، ليصبح على بعد هدفين فقط من أفضل موسم شهد قيامه بصناعة أهداف، وذلك في 2016-2017.

وكان كين صنع 4 أهداف للكوري الجنوبي سون هيونج مين خلال فوز توتنهام في الجولة الماضية على ساوثهامبتون بنتيجة 5-2.

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ويبدو أن كين تقمص دور البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي والمعروف عنه صناعته للكثير من الأهداف، حتى أنه صنع 20 هدفا في البريمييرليج خلال الموسم الماضي.





المباراة شهدت حضور الجناح الويلزي جاريث بيل في مدرجات ملعب توتنهام، وذلك بعد عودته للفريق معارا من ريال مدريد، بعد 7 سنوات قضاها في النادي الملكي.

ويعاني بيل من إصابة، تسببت في تأخر مشاركته الأولى مع توتنهام هذا الموسم، حيث يتوقع عودته للملاعب في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يذكر أن توتنهام فشل في مواصلة انتصاراته بمختلف المسابقات بعدما حقق فوزا وهزيمة بالدوري الإنجليزي، وانتصارين بالدوري الأوروبي.