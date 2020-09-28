هؤلاء السوريون متهمون من صحف أردوغان بأنهم سبب الفقر والبطالة في تركيا.
أما اليونانيون، فتعتبرهم وسائل إعلام أردوغان، أعداء الشعب التركي، فيما تنقب سفنه عن النفط والغاز في بحرهم.
وثائق.. مؤسسات أردوغان تنهب ممتلكات معارضيه
إرهاب أردوغان يصل رومانيا.. "أوكار التجسس" تلاحق المعارضين
أن يصف الإعلام التركي شعوبا أخرى بأنهم أعداء للشعب التركي أمر يمكن فهمه، لكن أن يصنف الكرد والأرمن - وهم يحملون الجنسية التركية أبا عن جد - بأنهم إرهابيون وأعداء للعرق التركي، فتلك الطامة الكبرى .
مؤسسة "هرانت دينك" التركية، أصدرت تقريرا بعنوان "خطاب الكراهية في الإعلام لعام 2019"، جاء بعد رصد محتوى 500 صحيفة تركية محلية (داخل المدن) وقومية (على مستوى تركيا)، وكانت النتائج صادمة ومرعبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحف أردوغان.. منبر للكراهية والعنصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.