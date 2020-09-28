صحف أردوغان.. منبر للكراهية والعنصرية

هؤلاء السوريون متهمون من صحف أردوغان بأنهم سبب الفقر والبطالة في تركيا.

أما اليونانيون، فتعتبرهم وسائل إعلام أردوغان، أعداء الشعب التركي، فيما تنقب سفنه عن النفط والغاز في بحرهم.

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أن يصف الإعلام التركي شعوبا أخرى بأنهم أعداء للشعب التركي أمر يمكن فهمه، لكن أن يصنف الكرد والأرمن - وهم يحملون الجنسية التركية أبا عن جد - بأنهم إرهابيون وأعداء للعرق التركي، فتلك الطامة الكبرى .

مؤسسة "هرانت دينك" التركية، أصدرت تقريرا بعنوان "خطاب الكراهية في الإعلام لعام 2019"، جاء بعد رصد محتوى 500 صحيفة تركية محلية (داخل المدن) وقومية (على مستوى تركيا)، وكانت النتائج صادمة ومرعبة.