أكد سفير أرمينيا لدى دولة الإمارات، مهير مكرتوميان، عدم وجود أي وساطة بين بلاده وتركيا، على خلفية الأزمة الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال مكرتوميان، في تصريحات صحفية، إن تركيا تنفذ عمليات عسكرية حاليًا في منطقة القوقاز.

وفي تصريحات سابقة له حول الأزمة كشف سفير أرمينيا لدى دولة الإمارات، أن أنقرة أرسلت حوالي 1000 مرتزق أغلبهم من دول الشرق الأوسط إلى الحدود مع أذربيجان.

وقال السفير الأرميني في مداخلة مع فضائية "الحدث" إن الاشتباكات بين بلاده وأذربيجان تتم بدعم وتأييد تركي مباشر.

Advertisements

ويتزامن الحديث عن إرسال تركيا مرتزقة للقتال إلى جانب أذربيجان مع إعلان مركز المعلومات التابع للحكومة الأرمينية عن أنباء بمشاركة 4000 عنصر سوري جلبتهم تركيا للقتال بجانب أذربيجان في الاشتباكات الدائرة بمناطق النزاع بين البلدين.

وأعلن الجيش الأرميني، من جانبه أنه يتحرى دقة المعلومات الواردة حول مشاركة مسلحين من سوريا موالين لتركيا في القتال مع أذربيجان، بخصوص إقليم ناجورنو قره باغ.

ودخلت تركيا على خط الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان بإذكاء النار بين البلدين، حيث وجهت انتقادات حادة لأرمينيا بعد وقوع اشتباكات هذا الصباح بين قوات البلدين.

وكان إقليم ناجورنو قره باغ أعلن مقتل 16 من جنوده وإصابة ما يزيد على 100 في اشتباكات مع قوات أذربيجان.

وأثارت الاشتباكات مخاوف بشأن عدم الاستقرار في جنوب القوقاز، وهو ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

