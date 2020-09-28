سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات اليوم الإثنين، بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فيما استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، عند مستوى 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ويعاني السودان من تدهور في الأوضاع الاقتصادية بعدما تخطى معدل التضخم في البلاد 166% خلال أغسطس/آب الماضي، وارتفعت فاتورة الدين العام لتبلغ 60 مليار دولار، وسط محاولات حكومية لخفض فاتورة الدعم وتعويم الجنيه السوداني ضمن خطة إصلاح اقتصادي متوسطة المدى.

وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السودانية الموازية غير الرسمية، الإثنين، سعرا يتراوح ما بين 230- 235 جنيها سودانيا، مقابل 230 جنيها عند إغلاق تعاملات الأمس.

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سعر اليورو والإسترليني

أما سعر صرف اليورو الأوروبي في سوق السودان السوداء، فسجل سعرا يتراوح ما بين 265 و277 جنيها مقابل 265 جنيها في ختام تعاملات الأمس، بينما سجل سعره الرسمي لدى بنك السودان المركزي 64.11 جنيه للشراء، و64.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق السودانية السوداء عند مستوى 300 جنيه بالمقارنة مع 290 جنيها سعر إغلاق الأمس، وفيما يتعلق بالسعر الرسمي لدى البنوك سجل 69.92 جنيه للشراء، و70.27 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

بينما استقر سعر صرف الريال السعودي في السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 62 جنيها، وجاء سعره الرسمي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية السوداء عند 63 جنيها، واستقر السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية 650 جنيها، فيما جاء السعر الرسمي لدى بنك السودان المركزي عند 178.80 جنيه للشراء، و179.69 جنيه للبيع.