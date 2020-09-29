الميركاتو الصيفي.. الهلال السعودي يحسم بديلي إدواردو وخربين

قالت تقارير صحفية إن نادي الهلال السعودي اقترب من الإعلان عن ضم صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، في تقرير لها، الإثنين، أن الهلال اقترب من ضم البرتغالي أديلينو فيرينها لاعب باوك اليوناني، والبرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب جيانجسو الصيني.
وأشار التقرير إلى أن فيرينها وتيكسيرا سيكونان بديلين للثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو الذي رحل بنهاية الموسم الماضي، والسوري عمر خربين الذي اقترب من الرحيل.
وكان إدواردو رحل عن صفوف الهلال إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وفي الإطار نفسه، ارتبط اسم خربين بالرحيل عن صفوف الهلال خلال الميركاتو الحالي، وسط تقارير عن رغبة الزمالك المصري في التعاقد معه.
بالنسبة لتيكسيرا فإنه يبلغ من العمر 30 عاماً، حيث ينتهي عقده مع جيانجسو في نهاية 2020، وقد لعب من قبل لفريقي فاسكو دا جاما البرازيلي وشاختار دونيستك الأوكراني، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن ولاعب الوسط المهاجم.
أما فيرينها فقد طلب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال التعاقد معه، حيث سبق لهما العمل معاً في اليونان، وهو يلعب في مركز الجناح والظهير، ومحترف في باوك منذ 2017، بالإضافة للعبه من قبل مع بورتو البرتغالي وفولفسبورج الألماني.
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