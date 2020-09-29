صباح الأحمد الجابر الصباح.. رحيل أمير الإنسانية

عندما تولى مقاليد الحكم في 29 يونيو/ حزيران 2006، تعهد بحمل الأمانة ومواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها، داعيا الجميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة يسودها التعاون والإخاء، يتمتع أبناؤها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديموقراطية وحرية الرأي.
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد سنوات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية، شهدت الكويت في عهده قفزات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات، خلدت اسمه في قلوب شعبه.
وتولى الشيخ صباح الأحمد قيادة المسيرة الكويتية، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية، والدبلوماسية.
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