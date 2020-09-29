سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

واصل سعر الدولار الصعود، الثلاثاء، مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية "السوداء"، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

في المقابل، استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي والبنوك، عند مستوى 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

وارتفع الدولار 17 جنيها دفعة واحدة، اليوم الثلاثاء، في السوق السودانية الموازية غير الرسمية، ليبلغ سعر العملة الخضراء 247.5 جنيه للدولار الواحد، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت هِبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن من الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الجنيه السوداني لأدنى مستوياته، تحريك سعر الصرف في المُوازنة المُعدلة، فضلا عن المضاربات التي تجري في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



وقدم مؤتمر السودان الاقتصادي 160 توصية للإصلاح، تصدرها خفض الدعم الحكومي الموجه للمحروقات.

وأوصى المشاركون بضرورة ترشيد دعم البنزين والجازولين، والإبقاء على دعم الحكومة للقمح والأدوية والكهرباء وغاز الطهي، وتقديم الدعم العيني للعائلات الفقيرة.

ووصف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية عبدالوهاب بوب دخول شركات الاتصالات في مضاربات سوق النقد الأجنبي بالمخالفة الواضحة.

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وسجل التضخم السنوي في السودان معدلات قياسية، حيث وصل في أغسطس/آب الماضي إلى 166.83% من 143.78% في يوليو/تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفق لبيانات جهاز الإحصاء السوداني.

وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد عن 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

السوق السوداء

سعر اليورو والإسترليني



وبلغ سعر صرف اليورو الأوروبي لدى البنوك 64.19 جنيه للشراء، و64.51 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في البنوك 70.67 جنيه للشراء، و71.02 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم

وارتفع سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية الموازية مسجلا 65.20 جنيه مقابل 62 جنيها أمس، وفي البنوك بلغ 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي في سوق النقد الموازية ليسجل 68 جنيها، بينما في البنوك بلغ 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.