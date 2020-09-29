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رياضة

دوت الخليج الرياضية

الثلاثاء 2020/9/29 07:19 م بتوقيت أبوظبي

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، انطلاق المسابقات الرياضية للموسم الجديد 2020-2021 يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأعلن الاتحاد الإماراتي، في بيان رسمي، أن الموسم الجديد سينطلق بمباريات كأس الخليج العربي، تليها التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات لأندية الدرجة الأولى يوم 9 أكتوبر.

وأضاف الاتحاد في بيانه أنه سيقوم، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، بتحديد جداول ومواعيد مباريات كل مسابقة وذلك خلال فترة زمنية كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل للموسم الجديد.

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وأوضحت رابطة المحترفين الإماراتية، في بيان لها، أن مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي ستنطلق يوم 16 أكتوبر.

ووجه الاتحاد والرابطة شكرهما للأندية على تقيدها بتطبيق البروتوكول الطبي المعتمد حفاظا على سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكل العاملين بقطاع كرة القدم.

يذكر أن الموسم الماضي من الكرة الإماراتية لم يتم استكماله عقب توقفه في شهر مارس/ آذار الماضي بسبب انتشار فيروس ، حفاظا على سلامة  كل منسوبي اللعبة.

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