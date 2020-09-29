يعقد مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، جلسة خاصة، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للبلاد.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، في تغريدة عبر "تويتر": إن "أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين غدا الأربعاء الساعة 11 صباحا".

نادى مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد وفقًا للدستور.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، خلال بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، إن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سطر صفحات مضيئة من التضحية لدعم قضايا العدل والسلام".

وأضاف أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أفنى حياته في تحقيق إسهامات لا تنسى".

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وأعلن خالد الصالح أن "مجلس الوزراء قرر إعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدواوين الرسمية لمدة 3 أيام".

وكان الديوان الأميري أعلن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية والدبلوماسية.

ومنذ تسلم الراية، عقد العزم على دعم الإصلاح، ومحاربة الفساد، ورسخ دعائم التنمية، وعزز الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الخارجية وحقق الهدف المنشود للقيادة السياسية بأن تعود الكويت كما كانت "درة الخليج".