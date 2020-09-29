سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء، لدى جميع البنوك، مقارنة بأسعار الأمس، وسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.



ومنذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري، تراجع سعر العملة الأمريكية نحو 10.22 قرش أمام الجنيه بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي 15.695 جنيه للشراء و15.824 جنيه للبيع أمس الإثنين، مقابل 15.699 جنيه للشراء و15.825 جنيه للبيع يوم الأحد.

وسعر العملة الأمريكية الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

ويوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19".

ووفقا للقرار، يصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%.

وتعليقا على القرار، قال محلل مؤسسة كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانتون إن "البنك المركزي يريد أن يقاوم الارتفاع الأخير للجنيه المصري"، مشيرا إلى ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنسبة 1% منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك: مصر، والإسكندرية، وقناة السويس.

السعر المهيمن

لليوم الثاني، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي لدى 17 بنكا عاملا في مصر مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، وهي: كريدي إجريكول، والتنمية الصناعية، والمصري لتنمية الصادرات، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، والأهلي الكويتي- مصر، والمصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، وعودة، والأهلي اليوناني، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وبلوم مصر، ومصر إيران للتنمية، والمشرق، والبركة.

أعلى سعر للدولار

ووفقا لأخر تحديث لشاشة مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الدولار أعلى سعر صرف لدى البنك بالسوق المصرية مسجلا 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي على شاشات البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الثلاثاء نحو 7 قروش، مقارنة بالأمس ليسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني بنحو 10 قروش ليسجل 20.15 جنيه للشراء، و20.35 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وشهدت أسعار العملات العربية استقرارا نسبيا مقارنة بسعر الأمس، وسجل الريال السعودي في البنوك الحكومية، صباح الثلاثاء، مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في السوق الرسمية 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.