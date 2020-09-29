7 أحداث مثيرة في جولة الدوري الإسباني

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، الأحد الماضي، والتي شهدت مجموعة من النتائج والأحداث المثيرة على مدار الأسبوع.

وشهدت الجولة الظهور الأول لبرشلونة هذا الموسم، بعدما تأجلت مباراتيه في أول جولتين، نظرا لمشاركته في الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا حتى أغسطس/ آب الماضي.

الظهور الأول للبارسا تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان جاء بأفضل طريقة ممكنة، وذلك بتغلبه على فياريال برباعية نظيفة على ملعب كامب نو.

ولعب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة كجناح أيمن، بعدما اعتاد اللعب في العمق طوال المواسم القليلة الماضية، كما شهد اللقاء تسجيل المهاجم الإسباني أنسو فاتي ثنائية.

كما سجل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز ظهوره الأول بقميص أتلتيكو مدريد، المنضم إليه حديثا بعد مغادرته برشلونة، وذلك خلال مواجهة غرناطة.

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صاحب الـ33 عاما استهل مشواره بقميص فريق العاصمة بأفضل انطلاقة ممكنة، عبر تسجيل هدفين وصناعة آخر، ليقود الأتليتي للفوز بنتيجة 6-1، رغم مشاركته كبديل.

واستطاع الكرواتي إيفان راكيتيتش التوقيع على أول أهدافه بعد عودته لإشبيلية هذا الصيف، إذ جاء الهدف في شباك الصاعد حديثا قادش.

وتخلل هذه الجولة جدل تحكيمي واسع صاحب لفوز ريال مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة، لا سيما بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وواصل إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو بدايته المميزة في الليجا هذا الموسم، بتسجيله هدفا في شباك بلد الوليد، ليصبح الهداف التاريخي لفريقه في المسابقة، برصيد 104 أهداف.