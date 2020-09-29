دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/30 12:09 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء الثلاثاء، وصول جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح من الولايات المتحدة الأربعاء.
توفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.
وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية والدبلوماسية.
وفور إعلان الخبر الحزين، تصدر هاشتاق #الشيخ صباح الأحمدالصباح"، مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح الأول حول العالم بنحو 800 ألف تغريدة، و"#أميرالإنسانية"، بـ50 ألف تغريدة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، جلسة خاصة، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للبلاد.
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