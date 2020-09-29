دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/30 12:34 ص بتوقيت أبوظبي
نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، قائلًا: "وساطته ساعدت في حل النزاعات بالشرق الأوسط وسط أصعب الظروف".
وأكد الرئيس الأمريكي، أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد كان دبلوماسيًا لا مثيل له ، حيث شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عامًا.
وأوضح ترامب، أن وساطته الحثيثة في حل النزاعات في الشرق الأوسط ساعدت في تجسير الانقسامات في ظل أصعب الظروف.
ونجح أمير الإنسانية منذ ستينات القرن الماضي في ترسيخ مدرسة الكويت الدبلوماسية القائمة على معادلة الجوار الحسن والعلاقات الدبلوماسية الحكيمة.
وإزاء جهود وإنجازاته الدبوماسية، لقيت هذه الجهود تقديراً عالمياً، ففي سبتمبر الجاري، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الاستحقاق الأمريكي، برتبة قائد أعلى، للشيخ صباح الأحمد الصباح، موضحا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.
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