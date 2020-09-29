الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأربعاء 2020/9/30 12:34 ص بتوقيت أبوظبي

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، قائلًا: "وساطته ساعدت في حل النزاعات بالشرق الأوسط وسط أصعب الظروف".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد كان دبلوماسيًا لا مثيل له ، حيث شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عامًا.

Advertisements

وأوضح ترامب، أن وساطته الحثيثة في حل النزاعات في الشرق الأوسط ساعدت في تجسير الانقسامات في ظل أصعب الظروف.

ونجح أمير الإنسانية منذ ستينات القرن الماضي في ترسيخ مدرسة الكويت الدبلوماسية القائمة على معادلة الجوار الحسن والعلاقات الدبلوماسية الحكيمة.

وإزاء جهود وإنجازاته الدبوماسية، لقيت هذه الجهود تقديراً عالمياً، ففي سبتمبر الجاري، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الاستحقاق الأمريكي، برتبة قائد أعلى، للشيخ صباح الأحمد الصباح، موضحا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

  • المزيد -

قد تقرأ أيضا