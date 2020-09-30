رجل يلقي ابنه في البحر.. لهذا السبب

ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل قام بدفع ابنه المعاق إلى البحر للحصول على أموال التأمين، في مقاطعة هاينان الصينية.

وأبلغ الرجل الشرطة المحلية بأن ابنه سقط في مياه البحر وفقد بعد الحادث، لكن كاميرات المراقبة التقطت لحظة قيام الأب بدفع ابنه للبحر. وخلال التحقيق قالت الشرطة إن الوالد اعترف بأنه اختلق القصة، قائلا "إنه كان عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة عثرت على جثة الشاب البالغ من العمر 38 عاما، واعتقلت الأب خلال إجراء التحقيق معه. ووثقت الكاميرات الموجودة في المنطقة لحظة قيام الأب بدفع ابنه إلى البحر، في الوقت الذي ظهر فيه الأب هادئا.

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