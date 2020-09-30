انسحبت الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة السادسة عالميا، من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة.

ويليامز كانت قد وصلت إلى الدور الثاني من البطولة، عقب الفوز على مواطنتها كريستي آهن بنتيجة 7-6 و6-صفر في أولى مبارياتها بالبطولة.

وكان من المقرر أن تواجه سيرينا البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا، التي تغلبت على أندريا بتكوفيتش بنتيجة 6-3 و6-3 في الدور الأول.

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وقال منظمون إن ويليامز انسحبت من البطولة بسبب إصابة بوتر العرقوب، قبل خوض مباراتها في الدور الثاني الأربعاء.

وكانت المصنفة الأولى عالميا سابقا قد نجحت في الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس 3 مرات، من إجمالي 23 لقبا حصلت عليها في البطولات الـ4 الكبرى.

وبذلك يتبدد حلم اللاعبة الأمريكية في معادلة الرقم القياسي للاعبات الأكثر حصولا على البطولات الـ4 الكبرى، والذي يبلغ 24 لقبا.