دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/30 03:23 م بتوقيت أبوظبي
وصل إلى الكويت عصر اليوم الأربعاء جثمان أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على متن طائرة قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوفي أمير الكويت الراحل أمس عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.، وأدى خلفه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت اليوم الأربعاء.
وفور إعلان الوفاة سارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية قد دعت أئمة البلاد وعموم المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الغائب على الأمير الراحل بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء في جميع المساجد.
وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية والدبلوماسية.
ومنذ تسلم الراية، عقد العزم على دعم الإصلاح، ومحاربة الفساد، ورسخ دعائم التنمية، وعزز الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الخارجية وحقق الهدف المنشود للقيادة السياسية بأن تعود الكويت كما كانت "درة الخليج".
وفي عهده، تولت الكويت زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني، واستحقت تكريم الأمم المتحدة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتسمية "قائداً للعمل الإنساني".
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