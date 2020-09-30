تفاصيل أكبر قضية "ابتزاز جنسي لزوجات أثرياء وبناتهن" في مصر

تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها لكشف ملابسات ما وصفته وسائل إعلام محلية بـ"أكبر قضية ابتزاز جنسي لعدد من زوجات الأثرياء وبناتهن من قبل شاب لقب بـ(عنتيل التجمع)".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر أمني، قوله، إن أجهزة الأمن توصلت إلى هوية الشاب المتهم بالاعتداء جنسيا على فتاة، حيث يعمل مدرب لياقة بدنية بمنطقة التجمع بالعاصمة المصرية القاهرة، وأنه من المرجح أن يجري استدعاء الشاب للاستماع إلى أقواله، لافتا إلى أنه جار البحث عن الفتاة للاستماع إلى شكواها.

بداية القصة تعود إلى إعلان فتاة عبر رسالة مطولة شرحت فيها تفاصيل كارثية عبر حملة "انتي الأهم" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت فيها أنها تعرفت على الشاب المتهم داخل صالة لياقة بدنية في التجمع الخامس بالقاهرة، وأنه استدرجها حتى أقامت معه علاقة جنسية ثم واصل ابتزازها ماديًا، وأنها اكتشفت أنه على علاقة بفتيات أخريات من بينهن زوجة رجل مشهور وابنتها، بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن".

وأضافت الصحيفة أن رسالة الفتاة ساهمت في رصد أجهزة الأمن للواقعة ونجحت من خلالها في تحديد هوية المتهم، كما جاء في الرسالة المزعومة للفتاة: "لا أعرف كيف أصف ما حدث معي، بدأت القصة منذ عدة شهور، تعرفت عليه في أحد الجيمات الشهيرة، وكان شابا جذابا ولديه حضور طاغي استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على وجوده".

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وقالت الفتاة: "تقاربنا سريعا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر، وجدته حنونا وكريما، وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكنني تغاضيت عنها، وسرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية، ولا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية، أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي ولكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق، لأكتشف بعد ما بحثت في تليفونه على أشياء كارثية، فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة".

وواصلت: "قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير، واكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت وكان يتردد عليهما في منطقة غرب الجولف ومحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له.. بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معها علاقة غير مشروعة".

وختمت رسالتها قائلة: "ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة، ولدي ما يثبت كل ما أقوله، وعندما واجهته قام بضربي وابتزازي ولكنني قررت أن آخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي خدعهن واستغللهن، وسوف أقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه، ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثاتها معه".

وأوضحت الصحيفة أن الفتاة لم تحرر محضرا حتى الآن، ناقلة عن مصدر أمني تأكيده أن وحدة الرصد بوزارة الداخلية تفحص الرسالة، للتوصل إلى طرفيها ومناقشتهما فيما هو منسوب إليهما، وذلك بعد حصول رجال المباحث على مقطع فيديو عبارة عن "شات" متداول بين الشاكية والمشكو في حقه، ويحتوي على صور فاضحة.