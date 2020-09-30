سياسة دوت الخليج الإخبارية الأربعاء 2020/9/30 05:46 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/9/30 05:46 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف 6 أفراد و13 كيانا بموجب قانون قيصر.

وفي يونيو/حزيران الماضي، دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري. ويضرب القانون الأنشطة المصرفية والتجارية لدمشق ويوسع نطاق امتداده إلى دول الجوار وأوروبا ممن حافظوا على روابط اقتصادية مع سوريا. ونددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف، وأكدت واشنطن مراراً أن القانون القاضي بتشديد العقوبات على سوريا، "لا يتعارض" مع المساعدات الإنسانية للسوريين.

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