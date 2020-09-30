دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/30 09:20 م بتوقيت أبوظبي
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت 850 مرتزقًا من الفصائل الموالية لها إلى أذربيجان، لدعمها في حربها ضد أرمينيا.
وقال المرصد، في بيان صدر الأربعاء، إن دفعة جديدة من المرتزقة من حملة الجنسية السورية، جرى نقلهم إلى أذربيجان من قبل شركات أمنية تركية.
وأوضح البيان أنه تم نقل أكثر من 530 مقاتلا من الفصائل الموالية لأنقرة، ليرتفع تعداد الواصلين حتى اللحظة إلى 850، وسط تحضيرات لنقل مزيد من الدفعات خلال الساعات والأيام المقبلة.
وتحاول أنقرة إقحام نفسها في الصراع المزمن بين أذربيجان وأرمينيا، خصمها التاريخي.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، أجرت تركيا وأذربيجان مناورات عسكرية شكلت تصعيدا خطيرا واستفزازا لأرمينيا التي استنجدت بروسيا لمواجهة المحور التركي الأذري.
ويحاول النظام التركي، ظاهريا، التسويق لدعم أذربيجان على أنه من خطوات حماية مصالحه الطاقية، والخط النفطي بين البلدين، وأنظمة أنابيب الغاز.
غير أن المطلع على مسار العلاقات الثنائية يدرك أن المسألة أكبر من مجرد سياسة حمائية، بل هي محاولة تركية لرد الاعتبار لبلد تلاحقه اتهامات إبادة الأرمن خلال الحقبة العثمانية.
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