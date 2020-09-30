أكدت مصادر نيابية ليبية، الأربعاء، تأجيل جلسات الحوار السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة في بوزنيقة، للمرة الثالثة ولأجل غير مسمى.

وأوضح المصدر أن "سبب التأجيل هو اعتراض وفد مجلس النواب الليبي على تغيير مجلس الدولة لبعض أعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى 5 و6 سبتمبر الجاري دون إبلاغ وفد مجلس النواب"، إضافة إلى "عدم تحديد جدول الأعمال".

ومن جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة، تأجيل سفر المشري إلى المغرب، مع استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للوصول إلى توافقات.

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وعقد لقاء بين وفدي المجلسين في 5 و6 سبتمبر/أيلول تم الاتفاق فيه على طريقة اختيار مرشحي المناصب السيادية التي تخص المؤسسات الكبرى التابعة للدولة ومنها المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ودائرة المحاسبات والنيابة العامة القضائية.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الثانية للحوار، الأحد، 27 سبتمبر ثم تم تأجيلها فيما بعد، لأسباب لوجيستية، حسبما تم الإعلان حينها.

لكن تم إرجاؤها للمرة الثانية، الثلاثاء، دون إبداء الأسباب، وسط أنباء عن تغيير أعضاء وفد مجلس الدولة المشارك في الجولة الثانية لمفاوضات المغرب.

وقال السفير الليبي في المغرب، عبدالمجيد غيث، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري قد يحضران التوقيع على الاتفاق النهائي، الخميس المقبل، إذا أحرزت المفاوضات تقدما.