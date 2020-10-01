مانشيتات الصباح.. فينيسيوس المنقذ وميسي يحفز برشلونة

بين موهبة البرازيلي فينيسيوس الذي قاد ريال مدريد الإسباني للفوز على بلد الوليد، وتحفيز برشلونة لغرفة الملابس، وتفوق إنتر ميلان، تنوعت عناوين ومانشيتات أغلفة الصحف الرياضية حول العالم صباح الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

آس: فينيسيوس المنقذ

الجناح البرازيلي البديل قاد ريال مدريد للفوز على بلد الوليد بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، في اللقاء الأول للفريق المدريدي على ملعبه هذا الموسم.

فينيسيوس دخل بديلا للصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 58، وبعد 7 دقائق أحرز هدف الفوز.

ماركا: يا له من تعذيب

الصحيفة المدريدية ألقت الضوء على معاناة ريال مدريد من أجل التسجيل، وقالت: "يا له من عذاب لإدخال الكرة في الشباك" في إشارة لمعاناة الهجوم الملكي.

كذلك أشادت الصحيفة بالدور البطولي الذي لعبه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تصدى لعدة كرات خطيرة من بلد الوليد، ليساعد فريقه على الحفاظ على النتيجة.

سبورت: ميسي يحفز غرفة الملابس

أبرزت الصحيفة تصريحات ليونيل ميسي قائد برشلونة في حواره معها، حيث اعتذر لجماهير البارسا عن أزمته مع إدارة النادي الكتالوني في أغسطس/آب الماضي على خلفية رغبته في الرحيل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن ليو حفز غرفة ملابس برشلونة، حيث أن كلماته ساعدت زملائه على تنفس الصعداء.

وقالت "سبورت" إن رونالد كومان، مدرب برشلونة، هو الشخص الأسعد بتصريحات قائده، حيث علق عليها قائلا: "أمر إيجابي للغاية أن يطلب القبطان الوحدة".

"سبورت" قالت إن برشلونة الذي يستعد لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو، يسعى لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم بالدوري الإسباني بعد تغلبه على فياريال 4-0 في المباراة الماضية كما يسعى ميسي لإنهاء سجله المخيب في ملعب المنافس.

Advertisements

موندو ديبورتيفو: الوجهة برشلونة

لفتت الصحيفة الكتالونية لاجتياز الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست، الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة قادما من أياكس أمسترادم الهولندي، في الوقت الذي يعاني فيه فريق المدرب رونالد كومان من أزمة في خط الدفاع.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن مواجهة سيلتا فيجو على ملعبه هي أول صدام قوي للبارسا هذا الموسم، وتأتي في نفس يوم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث من المتوقع وقوع الفريق الكتالوني في مجموعة من الممكن أن تضم بايرن ميونيخ أو ليفربول.

لاجازيتا ديلو سبورت: إنتر ممتاز

تصدر الفوز العريض لإنتر ميلان على بينفينتو (5-2) عناوين الصحيفة، حيث أبرزت تألق المهاجم روميلو لوكاكو الذي سجل هدفين، والظهير أشرف حكيمي، الذي أحرز هدفا وصنع مثله.

وأكدت الصحيفة أن أنطونيو كونتي، مدرب "النيراتزوري" في قمة السعادة بما يقدمه فريقه.

توتو سبورت: يوفنتوس.. انظر لهذا الثنائي

الصحيفة وجهت تحذيرا إلى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، في ظل توهج لوكاكو مع إنتر ميلان، وأليخاندرو جوميز مع أتالانتا، وأشارت إلى أن اللاعبين قادا فريقيهما للأمام.

ونوهت الصحيفة أن إنتر، وأتالانتا الذي فاز على لاتسيو 4-1، يقدمان كرة قدم قوية وممتعة، وأصبحا جاهزين لمنافسة اليوفي على اللقب، تماما مثل نابولي.

ميرور: أولي مع المظلة

مانشستر يونايتد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، في ليلة ممطرة بملعب "فالمر" في جنوب إنجلترا.

أولي جونار سولسكاير، مدرب يونايتد، كان بطلا للقطة مثيرة للجدل، حين ظهر أثناء حديثه مع الصحفيين وهو يحتمي من المطر تحت مظلة تحملها مساعدته، الأمر الذي أثار استياء عدد من المشجعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".