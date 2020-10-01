كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن حصيلة القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، وكيف خدعهم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المركز السوري إن 30 عنصرًا مواليًا لتركيا قتلوا، فضلًا عن إصابة وفقدان أكثر من 60 منهم في معارك ناغورني قره باغ، خلال 48 ساعة فقط.

وأوضح المركز أن ارتفاع الحصيلة يعود بالأساس إلى خدعة لتركيا للمرتزقة حيث أوهمتهم أن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان، قبل أن تقحهم في معارك عنيفة.

وشهدت الـ 48 ساعة الماضية مشاركة كبيرة للمليشيا السورية الموالية لأنقرة ضمن معارك تلال “ناغورني قره باغ” التي تشبه بطبيعتها تلال جبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

ووثق المرصد السوري ارتفاعاً في حصيلة الخسائر البشرية لدى المرتزقة بعد المشاركة الكبيرة في المعارك خلال الـ 48 ساعة الماضية، قبل أن يحذر من إعداد تركيا لنقل مئات من المرتزقة الجدد إلى أذربيجان.

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واتهمت أرمينيا مسؤولين عسكريين من تركيا بالتواجد في أذربيجان لتوجيه العمليات العسكرية.

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المجتمع الدولي إلى إدانة عدوان أذربيجان وتركيا، قائلا إن "وجود الشعب الأرميني مهدد".

وأضاف أن الأجواء ليست مناسبة لإجراء محادثات مع أذربيجان بينما العمليات العسكرية دائرة في ناجورنو قرة باغ.

وتعمل تركيا على إذكاء النار بين البلدين، عبر دعمها حليفتها أذربيجان بكل ما لديها من إمكانيات، في إطار سياسة رجب طيب أردوغان التي تقتات على مناطق النزاع.

والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية.