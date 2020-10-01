خيارات أمريكية لمعاقبة أردوغان

تدرس الولايات المتحدة عدة خيارات لمعاقبة أنقرة، ربما يكون أشدها إيلاما نقل قاعدتها العسكرية الرئيسية في تركيا، في مؤشر على نفاد صبر واشنطن بعد الاستفزازات التركية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.

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وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يستغل زيارته إلى اليونان هذا الأسبوع لدراسة مقترحات لنقل الأصول الأمريكية الرئيسية من قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا إلى جزيرة كريت، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط.