قال مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أنقذ حياة المعارض البارز أليكسي نافالني، الذي أثارت قضيته خلافا بين الغرب وموسكو على خلفية محاولة تسميمه.

إعلانٌ يأتي تزامنا مع تصريحات هي الأولى التي يدلي بها المعارض الروسي منذ مغادرته المستشفى الألماني حيث تلقى العلاج، ادّعى فيها وقوف بوتين وراء تسميمه.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين، إن نافالني يعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية، لم يسمها.

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وأضاف "نافالني خبيث ولا يخجل. لقد أنقذ بوتين حياته"، مشيرا إلى أن المعارض الروسي" يعمل مع أجهزة خاصة وسلطات دول غربية".

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، أصيب نافالني بوعكة صحية على متن رحلة جوية عائدا من سيبيريا لموسكو، نقل على إثرها إلى مستشفى بألمانيا لتلقي العلاج.

لتبدأ رحلة من الحرب الكلامية بين الغرب وموسكو، إذ أعلنت ألمانيا أن اختبارات السموم التي أجريت له أظهرت وجود سم الأعصاب نوفيتشوك، الذي يعود للحقبة السوفياتية.

لكن الكرملين نفى الاتهامات بضلوعه في التسميم، ووصفها بـ"السخيفة"، متهما قادة دول الغرب بشن حملة معلومات "مضللة" حول مرض نافالني.